Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
NİĞDE (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçi akınına uğradı.
Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Aileler çocuklarına şehit Halisdemir'in kahramanlık hikayesini anlattı.
Gaziantep'ten ailesiyle gelen Mehmet Fatih Karamel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'dan beri şehit Ömer Halisdemir'in hep aklında olduğunu ve onun kolay kolay unutulamayacağını söyledi.
Şehit Halisdemir'in bu ülkeyi şer odaklarına teslim etmediğine dikkati çeken Karamel, şunları kaydetti:
"Allah ondan razı olsun, Çanakkale ruhunu bir kez daha canlandırdı. İnşallah babasını da ziyarete gideceğim. Artvinliyim, Gaziantep'te oturuyorum, şimdi Bursa'ya gidiyorum. Bu mübareği uzun zamandır görmek istiyordum. Herkesin bu duyguyu burada yaşaması lazım. Buradan geçenlerin bu mübarek zatı ziyaret etmesi lazım. Onun yanında iki şehidimiz daha var. Allah onlardan ve onun gibilerden razı olsun. Bütün şehitlerimize Allah, rahmetiyle tecelli etsin. Bu vatan, bu güzel insanlar sayesinde bölünmeyecek. Şer odakları bir kez daha hadlerini bildiler, ülkemiz onlara büyük bir ders verdi. Allah'ın izniyle üzerimizde oynanan oyunlar hiçbir zaman başarılı olamayacak."
Antalya'dan ziyarete gelen Mevlüt Erdal da "Allah'ın izniyle Ömer Halisdemirler bitmez, zaten Ömer Halisdemirler bitti mi ülkemiz de bitti demektir. Asker olarak doğduk ve asker olarak da vatanımızı, milletimizi sonuna kadar savunacağız. Allah'ım Fethi Sekin, Ömer Halisdemir gibilere uzun ömür versin." dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Cenk Çetinbakış ise memleketinden böyle güzel insanların çıkmasının gurur verici olduğunu belirterek, çocuklarına bu kahramanları anlattığını ifade etti.
-
Yücel Yaman kurbanlık satanları ve alanları uyardı
-
Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
-
Emniyet Genel Müdürü Aktaş trafik denetimine katıldı
-
KMÜ'de Bayramlaşma
-
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bayramlaşma
-
Ziraat Bankası'ndan işlem rekoru
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]