Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan ev ziyaretleri
ANKARA (AA) – Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede ev ziyaretlerini sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Oğuz, büyük ilgi ile karşılandığı evlerde vatandaşlarla görüşüyor.
Ailelerin sorunlarını dinleyen Oğuz, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşlarla iç içe olduklarını söyledi.
"Kahramankazan'da 54 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. 81 ilden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı ilçede bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ailemizin tüm fertleriyle gece gündüz demeden bir aradayız." ifadelerini kullanan Oğuz, şunları kaydetti:
"Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan'ın selamlarını kendilerine iletiyorum, bu vatandaşlarımızı oldukça mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten ilgileriyle karşılaşıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızla hep iç içe hep yürek yüreğe sürdürüyoruz."
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