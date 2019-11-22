Kahramankazan Belediye istişare meclisi toplantısı yapıldı
ANKARA (AA) – Kahramankazan Belediyesi'nin 3'üncüsü düzenlenen ilçe istişare meclis toplantısı, Belediye Başkanı Serhat Oğuz başkanlığında yapıldı.
Belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Oğuz, esnafla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi.
Oğuz, "Düzenli aralıklarla, farklı konu ve katılımcılarla gerçekleştirilen Kahramankazan İstişare Meclisi toplantılarında toplumun tüm kesimleriyle buluşmayı sürdüreceğiz. Toplantılarda tüm farklı görüşlerden ve kesimlerden vatandaşların yer alıyor. İlçe gündemini, gerçekleştireceğimiz projeleri ve uygulamaları bu mecliste halka açık şekilde konuşacağız." dedi.
İstişare meclis toplantısı soru ve cevapla devam etti.
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