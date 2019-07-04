Kahramankazan İstihdam Merkezi kuruldu
ANKARA (AA) – Kahramankazan Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında iş arayan ve işverenleri aynı platformda buluşturacak Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) kuruldu.
Protokol Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay tarafından törenle imzalandı. Törene, Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) üyeleri de katıldı.
Protokol kapsamında belediye hizmet binasında hizmet verecek Kahramankazan İstihdam Merkezi ve İŞKUR Hizmet Noktasının açılışı yapıldı.
Açılışın ardından Oğuz ve Ay iş aramak için merkeze başvuran vatandaşlar ve merkezde çalışan personelle sohbet etti.
Başkan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin işsizlikle mücadele konusunda Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı İstihdam Seferberliği kapsamında kurulan KİM'in hazırlanan özel bir yazılımla ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşturacağını vurgulayan Oğuz, amaçlarının vatandaşlara hizmet olduğunu kaydetti.
Projenin amacının ilçedeki istihdam pastasını Kahramankazan'da yaşayan insanlara sunabilmek olduğuna işaret eden Oğuz, "Hedefimiz istihdam imkanından ilçede yaşayan vatandaşımızın yararlanmasını sağlamak. İnşallah önümüzdeki günlerde somut olarak işe yerleştirdiğimiz kardeşlerimizle bu projenin meyvelerini hep birlikte toplamış olacağız." diye konuştu.
İŞKUR İl Müdürü Arif Ay ise proje kapsamında belediye binasında açılan İŞKUR noktasıyla vatandaşın ayağına gideceklerini iş arayan vatandaşlara mesleki eğitim kursları vereceklerini söyledi.
Ay, bu kapsamda vatandaşların hem mesleki becerilerinin artacağını hem de nitelikli eleman vasfı kazanmış olacağını ifade etti.
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