Kahramankazan'da asayiş
ANKARA (AA) – Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede işlenen gasp, yağma, güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçların faillerinin bulunması için çalışma yürütüldü.
Bazı adreslere düzenlenen operasyonda İ.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde adama yapan polis ekiplerince İ.Y'nin evinde döner bıçağı, "sallama" tabir edilen kesici alet, jop, beyzbol sopası, biri sustalı 14 bıçak, biber gazı, 2 kuru sıkı tabanca, bir miktar para sahte banknot ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.Y. tutuklandı.
BENZER HABERLER
-
fizy Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
-
Petlas'tan kış lastiklerinde “4 Alan 3 Öder Kampanyası”
-
Kahramankazan'da asayiş
-
Kızılcahamam'da sonbahar
-
BİMDER'den üniversite öğrencilerine burs
-
Derebucak'ta öğrenci taşıyan servisler denetlendi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.