Kahramankazan'da hastane inşaatına ziyaret
ANKARA (AA) – Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede yapımı süren 150 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi arasında yürütülen çalışmalar sonunda ilçeye kurulacak olan tam teşekküllü 150 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.
Başkan Oğuz, hastane inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Oğuz, yetkililerle fikir alışverişinde bulundu.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oğuz, Kahramankazan’da bulunan 75 yatak kapasiteli mevcut devlet hastanesinin 54 bin nüfusa sahip olan ilçelerinde ihtiyaca cevap vermekte zaman zaman zorlandığını belirterek, "Yeni hastane tamamlandığında ilçemiz önemli bir hizmete kavuşacak. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Böylesine bir hizmetin ilçemize kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve emeği geçenlere tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Açıklamada 52 bin 626 metrekarelik alan üzerine kurulacak hastanede odaların tek ve çift kişilik olacağı, poliklinikten fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş alanda sağlık hizmeti sunacağı, poliklinik sayısının ise 61'i bulacağı belirtildi.
Yaklaşık 80 milyon liraya mal olacak hastanenin 2020’de bitirilerek hizmete girmesi hedefleniyor.
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Kahramankazan'da hastane inşaatına ziyaret
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