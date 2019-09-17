Kahramankazan'da kavun pazarı açıldı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurulan kavun pazarı törenle açıldı.
Belediye öncülüğünde Yıldırım Beyazıt Mahallesinde kurulan kavun pazarının açılışına Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, kavun üreticileri ve vatandaş katıldı.
Bereketli olması temennisiyle yapılan duanın ardından kurdelenin kesilmesiyle pazar açıldı.
Üreticiler arasında yapılan kura çekiminde 3 üreticinin kavununu belediye pazarlık usulü ile kilosunu 3 liradan satın aldı. Rekoltesinin düşük olması nedeniyle pazara gelen 38 römork kavunun tamamı Belediye ve Kaymakamlık tarafından çiftçiye destek amacıyla satın alındı.
Etkinlik, pazarın gezilmesi ve kavun ikramıyla sona erdi.
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Kahramankazan'da kavun pazarı açıldı
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