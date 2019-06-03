Kahramankazan'da şehitlik ziyareti

ANKARA (AA) – Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitliğe akın etti.

Şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı vatandaşlar mezarlara çiçek dikerek bakımlarını yaptı.

Toplu duaya katılan vatandaşlar, yakınlarına rahmet, ülkenin birlik ve beraberliğinin devamını diledi.

Hakkari'de 2010 yılında şehit olan Piyade Komando Çavuş Yusuf Pazar'ın babası Yaşar Pazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada oğlu olmadan 8 bayram geçirdiklerini belirterek, "Acımız her geçen yıl azalmak yerine artıyor. Bir bayrama daha oğlumuz Yusuf olmadan ulaştık. Bayramı kutluyoruz ama yüreğimiz buruk, içimiz acıyor o olmadığı için. Tek tesellimiz oğlumuzun vatan için, bayrak için hayatını feda etmiş olması ve onu tanıyan tanımayan herkesin gelip mezarında dua etmesi. Bu bizim için gurur verici." diye konuştu.