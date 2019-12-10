Kahramankazan'da tarımsal üretime katkı verenler ödüllendirildi
ANKARA (AA) – Kahramankazan Ziraat Odasının yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, tarımsal üretime katkı sağlayan çiftçiler plaketle ödüllendirildi.
Törene, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Elmalı, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
İlçede bir düğün salonunda, Ziraat Odasının faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.
Belediye Başkanı Oğuz, törende yaptığı konuşmada, belediye olarak çiftçiye destek sağlamak için kavun, bal ve kavurma festivali hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
Oğuz, bunun için 65 çiftçiye 650 dönümlük arazide Kahramankazan kavunu yetiştirmeleri amacıyla tohum ve ilaç desteği vereceklerini bildirdi.
Elmalı da tarımın, enerji ile en stratejik iki sektörden biri olduğunu vurguladı.
Tarımın, gıda açısından yaşamsal öneminin yanında ekonomiye büyük katkı sağlayan bir sektör olduğunu dile getiren Elmalı, şöyle konuştu:
"Tarım sektörü Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan (GSYİH) yüzde 5,8 pay alırken, toplam istihdamın yüzde 19,5'ini karşılamakta ve dış ticarette 4,8 milyar dolarlık katkıda bulunmaktadır. Tarım sektörü ekonominin diğer sektörlerine de kaynak aktarmakta ve onlara katma değer sağlamasına yardımcı olmaktadır. Sektörümüz dünyada olduğu gibi ülkemizde de her zaman önemli olmuştur çünkü dünya nüfusu 7,4 milyarı aştı, hızla artmaya devam ediyor ve 2050'de 9 milyara ulaşması tahmin ediliyor. Tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin sağlanması hala dünyamızda en önemli sorunlardan biridir. Açlığın ve yetersiz beslenmenin yok edilmesi, gıda ve gıda güvencesinin sağlanması için uluslararası stratejiler geliştirmeli ve iş birliği yapılmalıdır."
Plaket takdiminin ardından odanın yeni hizmet binasını gezen katılımcılar, Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk'ten bilgi aldı.
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