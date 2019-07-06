Kahramankazan'da trafik kazası: 2 yaralı
ANKARA (AA) – Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ferudun Can idaresindeki 06 JOS 55 plakalı hafif ticari araç, D-750 kara yolu Ovalılar Kavşağı mevkisinde Ragıp Sarıtaş'ın kullandığı 06 FH 3997 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri Can ve Sarıtaş, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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