Kahramankazanlı muhtarlar yeni başkanını seçti
ANKARA (AA) – Kahramankazan Muhtarlar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu'nda Atankey Kubat yeniden başkan seçildi.
Özel bir kafeteryada gerçekleşen genel kurul toplantısına, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Başkent Muhtarlar Federasyonu Başkanı Behçet Uyanık ve çok sayıda muhtar katıldı.
Divan Başkanlığını Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Dinçer’in yaptığı genel kurulda gündeme alınan maddeler oy birliği ile kabul edildi.
Genel kurulda tek aday olan Çimşit Mahallesi Muhtarı ve mevcut başkan Atankey Kubat, bütün üyelerin oyuyla yeniden dernek başkanı seçildi.
Atankey Kubat, üyelere teşekkür ederek, hep birlikte hizmet nimettir anlayışıyla çalıştıklarını, her muhtarın mahallesinin gözü kulağı olarak sorunların çözüme kavuşturulması noktasında gayret sarfettiğini belirterek, "Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece daha nice güzel işlere imza atacağımıza olan inancım tamdır." dedi.
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Kahramankazanlı muhtarlar yeni başkanını seçti
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