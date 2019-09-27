Kahve tiryakileri festivalde buluştu
ANKARA (AA) – Kahve tiryakileri bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ankara Coffee Festivali'nde bir araya geldi.
Bilkent Center'da düzenlenen festivale Türkiye'nin farklı şehirlerinden markaların yanı sıra Başkent firmaları da katılıyor. Gün boyunca farklı müzik gruplarının canlı performans sergilediği festivalde, Başkentliler çok farklı kahve çeşitlerini tatma imkanı buluyor.
Kahveye yakışan lezzetler, şık kahve sunumu yapmaya imkan sağlayan fincanlar, kupalar, tabaklar, en basitinden endüstriyeline kadar kahve makineleri de festivalde yer alıyor.
Festival Koordinatörü Yasemin Kargınoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahve denilince akla gelen her şeyi bir çatı altında toplayan festivale Ankaralıların ilgisinin büyük olduğunu söyledi.
Festival alanında 93 markanın yer aldığını aktaran Kargınoğlu, ziyaretçilere Türkiye'de bulunmayan pek çok kahve çeşidini tatma imkanının sunulduğunu bildirdi.
Kargınoğlu, tiryakilerin gün boyunca süren etkinliklerde canlı müzik konserleri dinleyebileceklerini ve aynı zamanda düzenlenen workshoplarda kendi kahvelerini yapabileceklerini ifade etti.
– Şampiyondan köpüklü kahvenin sırları
2014, 2017 ve 2018 Türkiye Cezve ve İbrik Şampiyonu olan, ayrıca 2018 Dünya Cezve İbrik üçüncülüğü bulunan Barista Koray Erdoğdu, iyi bir Türk kahvesi demlemenin sırlarını paylaştı.
Kahve demlerken Etiyopya bölgesinden getirilen taze kahve çekirdekleri ile sıcak suyu tercih ettiğini vurgulayan Erdoğdu, kahvenin topaklanmasını önlemek için önce kahveyi sonra suyu cezvede buluşturduğunu ve 10 tur karıştırdığını söyledi.
Kahveyi kaynama noktasına ulaşmadan ocaktan almak ve demleme süreci boyunca müdahalede bulunmamak gerektiğini dile getiren Erdoğdu, "Lezzetini tam almak için kahveyi birkaç dakika beklettikten, ilk sıcaklığı geçtikten sonra içmek lazım. Kahve ılık içilmeli. Ayrıca tabanı geniş, ağzı dar fincan, içimi daha keyifli hale getirir." dedi.
– 570 yıllık lezzet
Festivale Cunda Adası'ndan katılan Ferit Toprak da dibek kahvesini 30 kiloluk bir çekiçle dövdüklerini, günde 10 saat kesintisiz çalışarak ancak 10 kilogramlık kahve elde ettiklerini vurguladı.
Kahvelerinin geçmişinin 1450 yılına dayandığını ifade eden Toprak, "Fatih Sultan Mehmet bu kahveden her gün mutlaka içermiş." diye konuştu.
29 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek festivalde bugün Mirkelam, yarın Feridun Düzağaç ve 29 Eylül Pazar günü de Vega, Başkentli hayranlarıyla buluşacak.
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