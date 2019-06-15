Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde yaz okulu başlıyor
KIRŞEHİR (AA) – Kaman'daki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde her yıl düzenlenen yaz okulu etkinlikleri 17-28 Haziran arasında gerçekleştirilecek.
İlk ve Ortaokul çağındaki çocuklara yönelik yaz okulu etkinlikleri hakkında konuşan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü İzzet Esen, bu yıl programı 17-28 Haziran arasında yapacaklarını söyledi.
Yaz okulu etkinliklerinde katılımcı çocuklara arkeoloji ve müzecilikle eski eserler, bunların önemi ve korunması hakkında bilgiler verildiğini vurgulayan Esen, şunları kaydetti:
"Uygulamalı arkeolojik kazı çalışması, antik çağda sikke, para basımı, çömlek yapımı, çivi yazısı, kil çamur çalışmaları, vitrin eser düzenleme çalışmaları gibi arkeoloji ve müzecilik ile ilgili etkinliklerin yanı sıra, drama, ara bul etkinliği, çuvalla yürüme, yumurta taşıma, halat çekme yarışmaları gibi eğlendirici etkinlikler yapacağız. Katılımcı çocuklar, Dr. Sachihiro Omura başkanlığında kazı çalışmaları devam eden Kalehöyük Kazı Alanını ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünü ziyaret ederek, buralarda yapılan çalışmaları yerinde görme şansına sahip olacaklar. Yaz okulu sonunda katılımcılara 'Katılım Sertifikaları' verilecektir."
Esen, yaz okuluna katılmak isteyen öğrencilerin velilerinin, Çağırkan köyünde yer alan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bizzat başvurarak veya müze müdürlüğünün telefonunu arayarak kayıt yaptırabileceklerini dile getirdi.
-
Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde yaz okulu başlıyor
-
Banka para nakil aracı devrildi: 2 yaralı
-
Ankara'da geleneksel Türk silahları müzesi açıldı
-
Kızılırmak'ta rafting heyecanı
-
Konya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
-
Şehidin emaneti torunlarını “vatan” için yetiştiriyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]