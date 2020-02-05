Kalite belgeli KAEÜ'nün hedefi “EFQM Mükemmellik Ödülü”
KIRŞEHİR (AA) – Tüm birimleriyle kalite yönetim sistem belgesi alan ilk devlet üniversitesi olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), "EFQM Mükemmellik Ödülü"ne aday oldu.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Şeyh Edebali Seminer Salonunda EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2015 yılında çıktıkları kalite yolculuğunu tüm birimleriyle Türk Standartları Enstitüsünden Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi olma unvanı ile taçlandırdıklarını belirterek, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) EFQM Mükemmellik Ödülü'ne aday olduklarını ifade etti.
Kalite sürecinin dört yıl önce bir projeyle başladığını vurgulayan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite yönetim sistemi sürecinde çok önemli adımlar attığını dile getirerek, kaliteyi üniversitede kurum kültürü haline getirdiklerini aktardı.
Kalite süreçlerinin ana fikrinin Ahilik ilkeleri ve prensipleri olduğuna işaret eden Karakaya, şöyle devam etti:
"Bizi kalite yolculuğuna başlatan ilk fikir bin yıllık tarihsel bir temsilci olan Ahi Evran-ı Veli oldu. Ahilik diyarında Ahi Evran-ı Veli’nin meftun olduğu bir şehirde böyle bir çalışma yapılacaksa bunun öncüsü biz olmalıyız diye düşündük ve adımımızı attık. Kaliteyi, dört yıl önce niyete, daha sonra projeye ardından da hayata geçirdik. Bu süreçleri başarı ile tamamladık ve şu anda üniversitemiz bu kurumsal nitelikle kendini mükemmelleştirme yolunda bir adım daha atıyor. EFQM Mükemmellik Ödülü için tüm birimlerimizin üzerilerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceklerine inanıyorum."
KALDER EFQM Mükemmellik Ödülü Sekreteri Mehmet Çoban da sunum eşliğinde yaptığı konuşmada, EFQM Mükemmellik Modeli hakkında katılımcıları bilgilendirerek, KAEÜ'nün geçeceği aşamaları anlattı.
Ödülün, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olması için geliştirildiğini aktaran Çoban, 5 önemli konusunun kültür, liderlik, dönüşüm, esnek ve adaptif ile gelecek olduğuna vurgu yaparak, 2020 yılı temmuz ayında yeterlilik başvurusu olacağını kaydetti.
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