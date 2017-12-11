Kalp hastası genç anne yaşamak istiyor

Didim Çamlık mahallesinde kirada oturan ve eşinden ayrı olan 19 yaşındaki Aylin Kütükçü, yaşamak için hayırseverlerin desteğini bekliyor. Doğumundan bugüne kadar sağlık sorunları ile mücadele eden Kütükçü 19 yaşına kadar birçok kez kalp krizi geçirdi. 8 defa anjiyo, 2 kez de bypass ameliyatı olan ve kalp kapakçığı değişerek kalbine stent takılan Aylin Kütükçü’de geçirdiği ameliyatlar sonucu kalp yetmezliği gelişti.

Hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan yardımlarla yapay kalp nakli yapılan Kütükçü, yapay kalbin vücutla uyum sağlamaması üzerine Kütükçü’nün yapay kalbi yeniden değişti. İki yıl önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kalbine stent takılan Aylin Kütükçü, 6 ay öncede bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve kızına ‘Melek’ adını verdi. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha kalp krizi geçiren Aylin Kütükçü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve buradan İstanbul’daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

6 aylık dünyaya geldiğini ve bugüne kadar hayırsever vatandaşların yardımlarıyla ameliyatlar olduğunu belirten 19 yaşındaki Aylin Kütükçü, “Kalp yetmezliği teşhisi kondu. 8 kez anjiyo oldum. 2 kez bypass oldum. 2 yıl önce ameliyat oldum; tekrar hastaneden çağırdılar ama maddi gücümüz olmadığından ameliyat olamıyorum. Hayırseverlerden yardım istiyorum. Bir kızım var eşimden ayrıldım. Kızımın adı Melek annemle yaşıyorum. Bu rahatsızlık sürekli devam eden bir rahatsızlık bende; iki kat çıkınca yorulan bir insanım. Böyle yaşamın devam ediyor hayırseverlerden destek istiyorum” dedi.

“Kızımın yaşamasını istiyorum”

Çamlık Mahallesi’nde yaşayan anne Sebahat Altınok ise, “Kızım 6 aylıkken prematüre olarak dünyaya geldi ve doğduğunda 650 gramdı. Doktorlar o zaman yaşamaz dediler. Evde tek başıma doğum yaptım. Zonguldak’tan İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve 3 ay kuvözde kaldı. 3 ay sonra anjiyo oldu. 1 ve 4 yaşındayken bypass oldu. 3 kez kalp krizi geçirdi. Doktorlar yaşamasına bile büyük şans olduğunu söylüyor. Geçen gün Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittik ama doktorlar maddi durumumuz olmadığından bakamıyorlar. Şu anda maddi gücümüz yok daha önceki ameliyatları da yardımseverlerde yaptırdı” dedi.

Kızını kaybetmek istemediğini belirten anne Altınok, şöyle konuştu: “Torunum annesiz büyümesin ben öksüz büyüdü o büyümesin. Bu son ameliyatı bunu yaptıramazsam onu kaybedeceğim çünkü riski artık çok yüksek. Doktorlarda ameliyatın çok riskli olduğunu söylüyorlar. Doktorlar elinden geleni yapacaklarını söylediler. Torunum benim canım; hepsi canım. Kızımı kaybetmek istemiyorum. İki aydır kirada oturuyorum. Kızımın kurtulması için 50 bin TL’ye ihtiyacımız var. İşadamlarından ve duyarlı vatandaşlardan destek bekliyorum ve kızımın yaşamasını istiyorum”

Hüseyin Çalışkan

