Kaman ve Akpınar'da Ahilik Haftası etkinlikleri yapıldı
KIRŞEHİR (AA) – 32. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Kaman ve Akpınar'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman'da düzenlenen programda Selçuklu kıyafetleri defilesi ile halk konseri düzenlendi. İlçe meydanında düzenlenen defilede, Selçuklu dönemi kıyafetleri sergilendi. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
Akpınar'da vatandaşlara ahi pilavı ve helvası ikram edildi. Akpınar meydanındaki kutlama etkinliğinde konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahi Evran Veli, Cacabey, Aşık Paşa, Yunus Emre gibi birçok gönül ve tasavvuf erlerini yetiştiren Kırşehir'in, tarih ve kültürde merkez olduğunu aktardı.
Kırşehir’in en önemli değerlerinden bir tanesinin Ahilik geleneği olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Ahilik, temelinde doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, kardeşlik gibi ulvi değerleri barındıran bir sistemdir. Bu teşkilatın dünya üzerinde eşi ve benzeri yoktur. Günümüzde, Ahiliğin koyduğu değerler önemini korumakta ve bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu değerlerdir. Bu topraklarda neşet bulmuş Ahiliği tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve bu evrensel değerleri tüm insanlığın hizmetine sunmak amacıyla Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde Ahilik Haftası düzenleniyor."
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da tarihte, Horasan'dan Anadolu'ya gelen tasavvuf ehli kişilerin, bulundukları yerlerde toplum hayatının belli bir düzene girmesi ve sosyal politikaların gelişimi için çalışma yaptıklarını kaydetti.
Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ise Ahi Evran Veli'nin Ahilik ile iktisadi ve sosyal bir zeminde toplumun sosyal dengelerle düzenlenmesinin yanı sıra, dürüst, hilesiz ve ahlaklı çalışma sisteminin oluşturduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından, fotoğraf sergisi gezildi, halk oyunları gösterileri ve türkü dinletileri yapıldı.
Törene, Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
-
Beypazarı Kaymakamı Ayca'ya ziyaretler
-
“Engel tanımayan gazi”
-
Beypazarı'nda Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı
-
“Bozkırın tezenesi” türküleriyle anılacak
-
Minik sporculardan Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret
-
Sümeyye'nin yeni hedefi Paralimpik Oyunlar'da altın madalya
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.