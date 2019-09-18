Kaman ve Akpınar'da Ahilik Haftası etkinlikleri yapıldı

KIRŞEHİR (AA) – 32. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Kaman ve Akpınar'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman'da düzenlenen programda Selçuklu kıyafetleri defilesi ile halk konseri düzenlendi. İlçe meydanında düzenlenen defilede, Selçuklu dönemi kıyafetleri sergilendi. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Akpınar'da vatandaşlara ahi pilavı ve helvası ikram edildi. Akpınar meydanındaki kutlama etkinliğinde konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahi Evran Veli, Cacabey, Aşık Paşa, Yunus Emre gibi birçok gönül ve tasavvuf erlerini yetiştiren Kırşehir'in, tarih ve kültürde merkez olduğunu aktardı.

Kırşehir’in en önemli değerlerinden bir tanesinin Ahilik geleneği olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Ahilik, temelinde doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, kardeşlik gibi ulvi değerleri barındıran bir sistemdir. Bu teşkilatın dünya üzerinde eşi ve benzeri yoktur. Günümüzde, Ahiliğin koyduğu değerler önemini korumakta ve bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu değerlerdir. Bu topraklarda neşet bulmuş Ahiliği tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve bu evrensel değerleri tüm insanlığın hizmetine sunmak amacıyla Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde Ahilik Haftası düzenleniyor."

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da tarihte, Horasan'dan Anadolu'ya gelen tasavvuf ehli kişilerin, bulundukları yerlerde toplum hayatının belli bir düzene girmesi ve sosyal politikaların gelişimi için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ise Ahi Evran Veli'nin Ahilik ile iktisadi ve sosyal bir zeminde toplumun sosyal dengelerle düzenlenmesinin yanı sıra, dürüst, hilesiz ve ahlaklı çalışma sisteminin oluşturduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, fotoğraf sergisi gezildi, halk oyunları gösterileri ve türkü dinletileri yapıldı.

Törene, Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.