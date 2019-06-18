Kaman'da tehlikeli metruk binalar yıkılacak
KIRŞEHİR (AA) – Kaman Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk 26 bina için yıkım kararı aldı.
Belediye Başkanı Necati Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede metruk halde bulunan, can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılarla ilgili talepleri değerlendirerek, Kaman Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri doğrultusunda bu yapıların yıkılması için çalışma başlattıklarını söyledi
Vatandaşların huzur ve güvenliğini ön planda tutarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaderine terk edilmiş metruk yapıların sahipleriyle iletişime geçtiklerini vurgulayan Çolak, tespit edilen 41 metruk binanın 26'sının yıkımına karar verdiklerini dile getirdi.
Yıkım kararlarının Kaman Kaymakamlığı, Kaman Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen talepler doğrultusunda alındığını anlatan Çolak, şunları kaydetti:
"İlçemizde metruk durumda olan ve mahalleliler tarafından şikayet edilen yerlerin yıkımı yapılacaktır. Bu yerler genelde kullanılmaz durumda, çökme tehlikesi olan, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini riske atan, alkol tüketilen ve uyuşturucu madde kullanıldığı belirlenen yerlerdir. Sarıuşağı Mahallesinde tespit edilen 5, Çiftlikli Mahallesinde 4, Cuma Mahallesinde 4, Bahçelievler Mahallesinde 1, Hacıpınar Mahallesinde 8 ve Yeni Mahallede ise 4 olmak üzere 26 binanın yıkımı için kararı alınmıştır."
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