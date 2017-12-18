Kamyonetini çekle sattı, çek karşılıksız çıktı

Adana’da paraya ihtiyacı olduğu için krediyle aldığı kamyonetini satan ve aldığı çek karşılıksız çıkan Bülent Oğuz, tam 53 bin 750 lira zarara uğradı. Marangozluk işiyle uğraşan 35 yaşındaki Bülent Oğuz, 3 yıl önce 36 ay vadeyle kredi çekip 50 bin 830 TL’ye 01 DJP 52 plakalı bir kamyonet aldı. Geçen Kasım ayında ise Oğuz, kamyonetini satmaya karar verdi ve aracının satılık ilanını internette yayınladı.