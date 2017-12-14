Kan bağışı rekoru kırdı

Ordu’da Türk Kızılayı’na 72 kez kan bağışı yaparak rekor kıran ve altın madalya ile ödüllendirilen Adem Yıldız, yaptığı bağışlarla 216 kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu. Akkuş ilçesinde yaşayan ve ilk kan bağışını babasının maden işçisi olduğu Zonguldak’ta 18 yaşında yapan Adem Yıldız, 30 yıldır hiç aksatmadan kan bağışı yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar 72 kez kan bağışında bulunan ve Kızılay’ın ‘1 ünite 3 hayat kurtarır’ ilkesi göz önüne alındığında bu zamana kadar 216 kişiyi hayata bağlayan 48 yaşındaki Adem Yıldız, sağlığı elverdiği müddetçe kan vermeye devam edeceğini söyledi.