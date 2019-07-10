Kanalizasyon kuyusuna düşen Suriyeli çocuğun cesedi bulundu
ANKARA (AA) – Ankara'nın Mamak ilçesindeki semt pazarında kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusuna düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Suriye'deki savaştan kaçarak yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve bir süredir Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan Alşeyhhüseyin ailesi, salı günleri Derbent Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gitti.
Pazarın akşam saatlerinde dağılmaya başlamasıyla atık meyve ve sebzeleri toplamak üzere dolaşmaya başlayan aile, 6 yaşındaki çocukları Salih'in bir anda kaybolduğunu fark etti.
Çocuğunu en son gördüğü yere giden anne Hayat ve baba Hasan Alşeyhhüseyin, sebze kasalarının hemen yanında kapağı açık bulunan bir kanalizosyon kuyusu gördü.
Büyük bir panikle çevredekilerden yardım isteyen aile, Türkçe bilmedikleri için uzun süre çocuklarının kuyuya düştüğünü endişesini anlatamadı.
Aile bir süre sonra Türkçe bilen Suriyeli yakınlarına haber verdi ve çocuğun bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.
– Baba polis aracına binerek anons yaptı
Yaklaşık 5 metrelik kuyuya inen itfaiye ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri içeride çocuğun düştüğüne dair bir iz bulamadı. Kuyu içinde metan gazı biriktiğini tespit eden ekipler bir süre sonra çalışmalarına ara verdi.
Bu sırada diğer ekipler de ellerinde fenerlerle çevredeki ağaçlık bölgede ve pazar yeri yakınındaki Hatip Çayı kıyısında arama çalışmasına katıldı.
Baba Hasan Alşeyhhüseyin de bir polis aracına binerek anons sistemiyle çocuğuna seslendi.
– Olay yerine dalgıç polisler çağrıldı
İlerleyen saatlerde kanalizasyon şebekesindeki atık suyun Hatip Çayı'na aktığını belirleyen ekipler, olay yerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurturma Ekibi'ni çağırdı.
Kısa sürede olay yerine gelen dalgıç polisler kanalizasyon suyunun çaya döküldüğü Bağderesi Tren İstasyonu'nun bulunduğu noktada suya girerek arama yaptı.
– Küçük çocuğun cesedi Hatip Çayı'nda bulundu
Ellerinde fenerlerle çayın aktığı yönde ilerleyen ekipler yaklaşık 50 metre ileride Salih'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Dalgıç polisler kucaklarına aldıkları küçük çocuğun cesedini güçlükle çıkardı.
Bu sırada olay yerine gelen Salih'in babası ve yakınları çocuklarının cansız bedeni görünce gözyaşlarına boğuldu.
112 Acil Servis ekipleri tarafından sedyeye konulan çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Çevredeki bazı vatandaşlar pazar yerindeki kanalizasyon kuyusunun açık bırakılmasına ve yetkililerin önlem almamasına tepki gösterdi.
Kanalizasyon kuyusunun bulunduğu alanda inceleme yapan ekipler olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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Kanalizasyon kuyusuna düşen Suriyeli çocuğun cesedi bulundu
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