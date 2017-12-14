Kangal köpeğinden kuzuya şefkat

Ereğli ilçesi ile Karapınar ilçesi arasında bulunan bir arazide çobanlık yapan Hakan Karabacak, koyunlarını araziden alıp ahıra götürdükten sonra kangal cinsi çoban köpeğinin olmadığını fark etti. Geri döndüğü arazide arama yapan Hakan Karabacak, köpeğini bir kuzuyu sarmış vaziyette yatarken buldu. Bu anı cep telefonuyla fotoğraflayıp ölümsüzleştiren çoban, sürüsünün içinde bir koyunun arazide doğurduğunu ve köpeğinin de kuzuya zarar gelmesin diye bölgeyi terk etmediğini ve onunla birlikte kalıp kuzuyu korumaya çalıştığını söyledi.