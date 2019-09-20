Kanser hastası kadınlar doktorlarla voleybol maçı yaptı

ANKARA (AA) – Kanser hastası kadınlarla hekimler, "Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü"nde farkındalık oluşturmak için voleybol maçı yaptı.

Avrupa Jinekoloji Kanserleri Hasta Dernekleri Birliği (ENGAGe) üyesi ülkeler tarafından ilan edilen ve dünyada ilk kez bu yıl kutlanan, "Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü" etkinlikleri kapsamında, kanserle mücadele eden kadın hastalar ve hekimler, voleybol müsabakasında bir araya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü'nde düzenlenen müsabakada, kanser hastası kadınlarla hekimler, renkli görüntülere sahne olan voleybol maçında ter döktü. Tıp fakültesi öğrencileri ve hasta yakınları da tribünde sloganlar eşliğinde hekimlere karşı maç yapan kanserli kadınları destekledi.

Maçın sonunda kanser hastası kadınlardan oluşan takım galip geldi.

– Jinekolojik kanserler dünyada 1,3 milyon kadını etkiliyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği Kanser Önleme Grubu Başkanlığını yürüten Doç. Dr. Murat Gültekin, bugün dünya için bir ilk yaşandığını ifade ederek, Türkiye'nin önderliğinde "Dünya Kadın Kanserleri Günü" ilan edildiğini söyledi.

Dünya Kadın Kanserleri Günü'nün bugün 25'in üzerinde ülkede kutlandığını belirten Gültekin, "Bugünün önemine dikkati çekmek için hastalarımızla şeref maçı yapıyoruz. Hastalarımız, maça çok iyi hazırlanmışlar. Onlar, ameliyat ve kemoterapi sürecini yendiler ve bizi yenmeleri hiç zor değil. Biz de maç sırasında elimizden geleni yapacağız." dedi.

Jinekolojik kanserlerin her yıl dünya genelinde 1,3 milyon kadını etkilediğini ve yılda 450 binin üzerinde kadının ölümüne neden olduğunu söyleyen Gültekin, kadın kanserleri içinde ilk sırayı meme kanserinin aldığını, rahim, rahim ağzı, yumurtalık gibi jinekolojik kanserlerin de sıralamada önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Gültekin, obezite ve tütünle mücadelede, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması, HPV aşısı ile smear ya da HPV DNA ile rahim ağzı kanseri taramalarının yaptırılması, aile öyküsü olan kadınlarda genetik değerlendirme sonrasında koruyucu cerrahi olması ve doğum kontrol haplarının düzenli kullanılması gibi çeşitli uygulamalarla jinekolojik kanserlerin en az üçte birini önlemenin mümkün olduğunu belirtti.

Avrupa'da 10 ülkede jinekolojik kanser teşhisi alan 1436 hasta üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarına da değinen Gültekin, jinekolojik kanser tanısı alan hastaların yüzde 30'unun hayatı boyunca hiç kanser taraması yaptırmadığını söyledi.

Voleybol maçında yer alan kanser hastası Figen Ünal, tedavi sürecine ilişkin, sağlıklı bir insanken birden kendini hastanede bulduğunu ifade ederek, "Agresif bir kanser türüyle karşılaştım. Çok büyük bir kanser türüyle karşılaştım ve büyük bir operasyon geçirdim. Sonuç, şu an çok iyiyim. Bir yılda kanseri yendim." ifadelerini kullandı.