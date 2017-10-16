Kanser karşı farkındalık yürüyüşü

“1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme ayı” dahilinde Sağlık Durumu Turizmi Konseyi organizasyonu ile Sıhhat Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı desteği ve Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliği ile gerçekleşen yürüyüş dün Lefkoşa Dereboyu’nda yapıldı.

Savaşan: Amacımız, dürüst aşina yanlışlardan kurtarmak

“Farkında olalım kanserden korunalım” temasıyla yapılan ve yoğun alaka gösterilen yürüyüşün, kanserle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşısında mücadelede önemli bir adım olan dürüst aşina yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşması gerektiği algısının oluşturulması için yapıldığını söyleyen Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, kanserin herkesi öbür şekillerde etkilediğini, hastalığın bireylerin, ailelerin ve toplumun üzerindeki etkisini eksilmek için ilk kez devlete, sivil topluma, uluslararası kuruluşlara, üniversitelere, hastalara ve yakınlarına kayda değer görevler düştüğün altını çizdi.

Harmancı: Kimyasal kullanmadan haşere mücadelesi yapıyoruz

Günümüzde bu nesil etkinliklerin geliştiğine uyarı çeken Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında Kuzey Kıbrıs’ın kanser bakımından çok ciddi riskler taşıdığını söyleyerek, son üç yılda Lefkoşa’da kimyasal kullanmadan haşere mücadelesi yaptıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarının belirtti.

Dana: 2018 yılında ülke genelinde kanser taraması yapılacak

Sıhhat Bakanlığı’nın ayrıca farkındalık keza de önleyici tedbirler alınması ve tedavilerin yapılması konusunda öyle fazla görevi olduğunu açıklayan Afiyet Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana ise, kanserin tanı ve tedavisinde Devletin ile Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nin imkanlarının Dünya’nın en gelişmiş ülkeleri seviyede olduğunun altını çizdi. Ulusal Kanser Danışma Kurulu’nun 15 aylık süreçte yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler veren Dana, kurulun kanserin önlenmesi, erken teşhis ve yiyecek denetimleri gibi pek fazla konuda faaliyet gösterdiğini söyledi. 2018 yılında ülke genelinde kanser taraması yapılmasını hedeflediklerini belirten Dana, ülkenin kanser haritasının hazırlanması için de proje hazırladıklarını söyledi.

Kocaismail: Erken teşhis yaşam kurtarır

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de yaptığı konuşmada toplumda farkındalık ve duyarlılığın son yıllarda geliştiğini ve çoğu etkinliğin yaşam bulduğunu söyleyerek, Afiyet Turizmi Konseyine kanser konusuna verdiği özel önemden ötürü teşekkür etti. Kanserden korkmamak gerektiğini söyleyen Kocaismail, özellikle meme kanserinde erken teşhisin yaşam kurtardığının açıklama etti.

Dr. Gardiyanoğlu: Meme kanseri erkeklerde de görülüyor

Kanser hastalığında en manâlı noktanın erken teşhis olduğunun altını çizen Hür Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ise meme kanserinin yüzde 5 dolayında erkeklerde de görüldüğüne şive yaptı. Kanser taramalarının ihmalkârlık edilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Gardiyanoğlu, ailesinde meme kanseri olanların genç yaşlardan itibaren taramalara başlaması ve takiplerini uyumlu olarak yaptırmalarının önemine dikkat çekti.

