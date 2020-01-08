“Kanser Tarama Tırı” Tomarza’da
KAYSERİ (AA) – Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığına ait Kanser Tarama Tırı, Tomarza ilçesinde tarama çalışmalarına başladı.
Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mobil kanser tarama tırı 10 Ocak'a kadar 30-70 yaş grubu kadınlara kanser taraması yapacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ramazan Benli, kanserde erken teşhisin önemine değindi.
Sağlık Bakanlığı tarafından erken teşhis koyabilmek amacıyla ulusal bir kanser tarama programı yürütüldüğünü hatırlatan Benli, "Üç tür kanser taraması bulunmakta. Bunlar rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolon kanseridir. Son derece ölümcül olan bu hastalıklar erken teşhis edildiği takdirde, günümüz teknolojileri sayesinde erkenden tedavi edilebilmektedir." ifadelerini kullandı.
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“Kanser Tarama Tırı” Tomarza’da
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