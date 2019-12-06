Kapadokya 2020'ye doludizgin giriyor
NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Turist sayısı bakımından tüm yılların en iyi seviyesine ulaşılan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sektör temsilcileri, 2020 yılında turist sayısı ve elde edilecek gelir yönünden yeni bir rekor bekliyor.
Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseleri, yer altı yerleşim alanları ile sıcak hava balon turları başta olmak üzere çeşitli aktiviteleriyle ünlü Kapadokya'da, bir yıl içinde ilk kez 3 milyondan fazla turist ağırlandı.
Bölge tarihinde en çok turiste ev sahipliği yapıldığı için, o dönem "altın yıl" olarak kabul edilen 2014 yılında, 2 milyon 851 bin 543 yerli ve yabancı turistin konuk edildiği Kapadokya'yı, 2019 yılının 11 aylık döneminde 3,5 milyondan fazla turist ziyaret etti.
Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın bölge turizmi açısından başarılı geçtiğini, 2020 yılı turizm sezonu öncesi ön rezervasyon oranlarının da yüzde 60 seviyelerine ulaştığını belirtti.
Kapadokya'da bu yıl çok güzel bir sezon yaşadıklarını vurgulayan Demir, şunları söyledi:
"Bölgede ortalama yüzde 90 doluluk gerçekleşti. 2020 yılı için satışlar belli bir oranda artışını devam ettiriyor. Gelecek yıl, bu yıldan çok daha fazla bir taleple karşı karşıya olacağız. Şu anda Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistler yoğunluk oluşturuyor, özellikle Latin Amerika ülkeleri ve diğer pazarlardan talebin artmasıyla güzel bir sezon bekliyoruz. 2020 yılı için rezervasyonlar kayıt altına alındığı gibi 2021 yılının hareketliliğinin de başladığını söyleyebilirim. Önümüzdeki sezonun son dönemleri için Avrupa ve Amerika'dan gelen talepler de önemli bir seviyeye ulaşmış durumda."
– "Sıcak hava balon turu, bölgeyi farklı bir konuma getirdi"
Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Meclis Üyesi Abdullah İnal ise bu yıl turist sayısı açısından Kapadokya'da en iyi turizm sezonunun yaşandığını kaydetti.
Yurt dışındaki çeşitli fuarlarda bölgenin tanıtımını yaptıklarını dile getiren İnal, sıcak hava balon turlarının, Kapadokya turizmine önemli ölçüde katkı sağladığını gözlemlediklerini ifade etti.
İnal, "Yurt dışı fuarlarında, Türkiye'den geldiğimizi söylediğimizde Kapadokya'yı zaten tanıdıklarını görüyoruz. Kültür turizmine önem verenler için Kapadokya ön planda. Ayrıca, sıcak hava balon turu bölgeyi farklı bir konuma getirdi. 2020 rezervasyonlarına baktığımızda Japon turistlerin arttığını görüyoruz." diye konuştu.
Bölgede acente ve otel işletmeciliği yapan İsmail Sucu da 2020 yılında sektörün daha çok gelir elde edileceğine inandığını söyledi.
Yabancı turistlerin, kültür ve doğa turizmi kapsamında Kapadokya'ya önem verdiklerini kaydeden Sucu, "Bu yıl daha çok Çinli, Arap ve Hint turistlerin konuk edildiği bölgemize, 2020'de Japonya, Avrupa ülkeleri ve Rusya'dan daha çok turist geleceğini tahmin ediyoruz. Kapadokya, doğal sit alanı içinde, dünyada el değmemiş doğal güzelliklere sahip. Yabancı turistlerin dini inançları yönünden bakıldığında da önde olan, kendi kültürleri ve geçmişlerini görebilecekleri bir kimliğe sahip." ifadelerini kullandı.
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Kapadokya 2020'ye doludizgin giriyor
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