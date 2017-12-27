Kapadokyada balon uçuş rekoru kırıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon uçuşu rekoru kırıldı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde dün balon uçuşlarında tarihi bir rakama ulaşıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya’da dün gerçekleştirilen toplam 177 balon uçuşu ile yeni bir rekora imza atıldı.