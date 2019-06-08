Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu sürüyor
NEVŞEHİR (AA) – Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Ramazan Bayramı'nın ardından tatilcilerin yoğunluğu devam ediyor.
Bu yıl tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşması beklenilen özellikle yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu bölge, bayram tatili dolayısıyla yerli turistlerin de tercih ettiği merkez haline gelince yoğunluk arttı.
Ziyaretçilere masalsı bir manzara sunan bölgede Göreme beldesi başta olmak üzere, peribacalarının yoğunlukla bulunduğu alanlarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Günü birlik ve konaklamalı olarak Kapadokya'yı ziyaret eden tatilciler, ATV motor ve atlı turlarla peribacaları arasında gezinti yaptı, sıcak hava balon turuna katılanlar bölgeyi kuş bakışı izleme imkanı buldu.
Göreme'de bir otelin yetkilisi Sami Daşdeler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili nedeniyle yer bulmakta zorlanan tatilcileri çevre belde ve ilçelere yönlendirdiklerini belirtti.
Haziran ve temmuzda da yoğunluğun sürmesini beklediklerini vurgulayan Daşdeler, "2019 yılı geçmiş yıllara baktığımızda çok daha iyi olacak." dedi.
Bayram tatili dolayısıyla Adana'dan Kapadokya'ya gelen Eren Burgu da arkadaşlarıyla geldiği bölgenin manzarasına hayran kaldığını belirterek, "Geldiğimize değdi. Fotoğraf çekmek için geldik, manzara harika. Bilgi sahibi olmayanlara da buranın eşsiz güzelliklerinden bahsedeceğim." diye konuştu.
Ailesiyle İstanbul'dan gelen Güner Arıcı da "Çok masalsı bir yer. Sabah sıcak hava balonlarını izledik. Yurdumuzun önemli bir turizm bölgesi olduğu için güzelliklerini biliyorduk ama ancak fırsat bulabildik. İlk defa geldik, çok beğendik." ifadesini kullandı.
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