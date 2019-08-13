Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu
NEVŞEHİR (AA) – Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı şehirleri ve vadileriyle ünlü Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Yabancı turistlerin yanı sıra bayram tatilini fırsat bilen yerli konuklar, Kapadokya'da yoğunluğu artırdı.
Sıcak hava balonlarıyla bölgeyi gökyüzünden izleyen turistler, at ve ATV turlarına katılarak peribacaları arasında gezinti yapıyor, müze ve ören yerlerini ziyaret ediyor.
Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinde bölgede yoğunluk oluştuğunu belirtti.
Yerli turistlerin de bayram tatili dolayısıyla Kapadokya'ya ilgisinin arttığını dile getiren Durmaz, şunları kaydetti:
"Bayram tatilinde bölgemizdeki konaklama tesislerinde yüzde 80'e yakın doluluk var, verimli bir bayram tatili süreci yaşanıyor. Yerli misafirlerimiz sıcak hava balon turuna katılıyor veya balonların oluşturduğu manzarada fotoğraf çektiriyor. Bölgenin doğal güzellikleri arasında da fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyorlar. Bayramın ikinci gününden itibaren yoğunluk artmaya başladı."
Bayram tatili için Kazakistan'dan arkadaşlarıyla Kapadokya'ya geldiğini söyleyen Ali Demir, ilk kez geldiği bölgeye hayran kaldığını ifade ederek, "Kazakistan'dan özellikle Kapadokya için geldik. ATV araçla tura çıktık, sabah da balon turuna katıldık. Kapadokya beklentilerimizi karşıladı, harika bir yer." dedi.
Ankara'dan ailesiyle gelen Emir Dağaslanı da Kapadokya'yı herkesin görmesi gerektiğini belirtti.
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