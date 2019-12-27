Kapadokya'da kar peribacalarını beyaza bürüdü
NEVŞEHİR (AA) – Kapadokya'da kar yağışının ardından peribacaları ve doğal kaya oluşumları güzel görüntü oluşturdu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgeyi ziyarete gelen turistler, kar yağışının devam ettiği alanlarda gezinti yaptı.
Beyaza bürünen Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Zelve ve Paşabağları başta olmak üzere çeşitli merkezleri ziyaret eden turistler, karla kaplı manzaranın keyfini yaşadı.
Bölgede arkadaşlarıyla gezinti yapan Hint turist Gita Kamala, AA muhabirine, ilk kez geldiği Kapadokya'da kar yağışıyla karşılaşmanın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.
Kamala, "Burada çok güzel bir görüntü var. Havanın bu kadar soğuk olacağını tahmin ediyordum ama muhteşem bir kar manzarasıyla karşılaşacağımı düşünmemiştim. Coğrafi şekiller ve tarihi doku inanılmaz etkileyici." dedi.
Antalya'dan balayı için gelen Sabri Yavuz da daha önce sadece fotoğraflardan gördüğü bölgeye hayran kaldığını ifade etti.
Yavuz, "Bir haftalık tatil için Kapadokya'ya geldik. Şansımıza kar yağışını da gördük. Burası karla kaplanınca daha güzel oluyormuş. Sıcak hava balon turuna katılamadık ama yaz döneminde yeniden gelmeyi düşünüyoruz. Kapadokya'yı herkesin mutlaka görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının bölge genelinde hafta başına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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