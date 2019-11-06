Kapadokya'da tesadüfen bulunan tarihi yerleşim turizme kazandırılıyor
NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Nevşehir'de, 5 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan tarihi yamaç yerleşiminin, turizme açılması hedefleniyor.
Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 5 yıl önce ortaya çıkarılan tarihi yerleşimde temizleme işlemleri tamamlanma aşamasına geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen alanda bugüne kadar çeşitli fresklerle bezeli kayadan oyma kilise ile geçiş tünelleri, bine yakın oda ve çeşitli eşyalar ortaya çıkarıldı.
Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayan yerleşim, yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlere hizmet sunmaya hazırlanıyor.
Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, sanat galerileri, müzeler, butik otel, alışveriş ve gezi alanları oluşturulması planlanan alanın, gelecek yıl bazı etaplarının turizme açılması amaçlanıyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanda uygulanacak projenin hazırlandığını söyledi.
Çalışmalara başlama konusunda heyecan yaşadıklarını aktaran Arı, "Alanı, önümüzdeki yaz parça parça turizme açmayı hedefliyoruz. Burası, Türk turizmine çok büyük heyecan ve katkı sağlayacak. Emin adımlarla yürüyerek bölgemize gelen turist sayısını 6 yılın sonunda 7 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, dünyaya yeni bir turizm destinasyonu kazandırmış olmanın da keyfini yaşayacağız." diye konuştu.
– "Aslını bozmayacağız, tarihi dokuyu koruyacağız"
Çalışmalarda tarihi dokunun korunmasına hassasiyet gösterileceğini vurgulayan Arı, projenin hazırlanmasında farklı ülkelerdeki örneklerden yararlanıldığı bilgisini verdi.
Arı, alanda bir an önce faaliyete başlamayı düşündüklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Aslını bozmayacağız, tarihi dokuyu koruyacağız. Farklı ülkelerin modellerinden örnek alarak çok özel bir yer haline getireceğiz. Butik oteller, bedesten, alışveriş galerileri, temizleme çalışmalarında çıkan tarihi eserlerin sergileneceği müzeler ve sanatçıların faaliyet göstereceği alanlar olacak. Burası ile entegre edeceğimiz hemen yanındaki tarihi nitelikteki Çanlı ve Meryem Ana kiliselerinin de restorasyon projeleri hazırlandı. Sadece bu iki yapının restorasyon maliyeti 30 milyon lirayı bulacak. Bu önemli projenin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
– Yer altı şehri olarak duyurulmuştu
Alandaki teknik çalışmaları koordine eden arkeolog Semih İstanbulluoğlu ise çalışmalara başlandığında alanın yer altı şehri buluntusu olarak düşünüldüğünü ancak bir dağın eteğine oyulmuş yamaç yerleşimi olduğunun netlik kazandığını ifade etti.
İstanbulluoğlu, şunları kaydetti:
"Yer altı şehrinde olması gereken her türlü unsur burada da olduğu için yer altı şehri denilmişti. İkisi arasındaki fark; yer altı şehirlerinin yapısı dışarıdan alt katlara doğru açılır, burada ise küçük bir dağın içine doğru yatay bir biçimde galeriler açılmış. Tespitlere göre 6'ncı yüzyıldan itibaren Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşamın devam ettiği yerleşim için hazırlanan proje, bu alanı gelecek yüzyıllara taşıyabilecek en sağlıklı çalışma olacak."
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