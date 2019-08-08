Karaca'dan “Hatır” kahve makinesi
İSTANBUL (AA) – Karaca, Türk kahvesi severlere "Hatır"ı sunuyor.
Karaca'dan yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği inovatif, pratik ve kullanışlı ürünleriyle beğeni toplayan Karaca, ev aletleri konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle yenilikçi ve konforlu bir dünyanın kapılarını açıyor.
Tek el ile ergonomik ve rahat bir kullanım sunan "Hatır", küçük boyutu ile mutfakta veya ofislerde yer kaplamıyor ve cezve üzerinde bulunan çift akış ağzı sayesinde sağ veya sol elini kullananlar için kolay kullanım sunuyor.
Tek tuşla kolay kullanım sağlıyan "Hatır" rahatça temizlenebiliyor. Taşmayı önleyici sensöre sahip "Hatır", otomatik kapanma özelliğiyle güvenlik konusunda tam not alıyor.
Sıvıyı yükseltme-alçaltma tekniği ile taşırmadan otomatik olarak kahve pişirmesi ve sonuç olarak daha leziz bir kahve tadı oluşturması "Hatır"ı benzerlerinden ayrıştırıyor.
Kalabalık misafir ağırlayanların en büyük yardımcısı olacak "Hatır", kahveyi ideal ısıda pişirerek kısa sürede servise hazır hale getiriyor.
Tek seferde 5 fincana kadar kahve yapma olanağı sunan "Hatır"da cezvenin ergonomik yapısı sayesinde oluşan köpük her fincana eşit olarak dağılıyor. "Hatır"ın rosegold, antrasit,krem,mor ve sarı renkleri bulunuyor.
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