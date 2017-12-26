Karadeniz hamsisi 10 liraya düştü

Daha önce hava muhalefeti nedeniyle hamsinin yok denecek kadar az avlandığını dile getiren balıkçı Hüseyin Coşar,” Son günlerde Karadeniz’de bol miktarda gerçekleşen hamsi avı tezgahlara da yansıdı ve 10 gün önce 25 TL’ye yükselen hamsinin fiyatı 10 TL’ye kadar düştü. Hamsi fiyatlarının düşmesinden biz satıcılar ve vatandaşlar memnunuz. Çünkü hamsi vatandaşın en çok tercih ettiği balıkların başında geliyor” dedi.

Mustafa Akçay

