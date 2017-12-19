Karadeniz’in en uzun mesafeli teleferik projesinde sona gelindi

Ordu ve Samsun’daki teleferik projelerinden daha uzun olacak olan projede her biri 3 bin 600 metre uzunluğunda 40 ton taşıyıcı ve çekme halatı kullanılırken, deniz seviyesinden 530 rakımlı Beşikdağı’na tellerin çekilmesinin ardından çalışmalar sürüyor. Ekim ayına kadar kurulumunun tamamlanması planlanan sistem bazı aksaklıklar nedeniyle yılsonuna ancak kurulabilirken, teller üzerine kurulan bir platformla sistem çalıştırılmaya başlandı.

Teleferik projesi tamamlandığında sahilden Beşikdağı’na 10 dakikada çıkılabileceğini kaydeden Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, Beşikdağı’nda ’Beşikdağı Turizm ve Doğa Sporları Merkezi’ adı altında bir turizm destinasyonu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bıçakçıoğlu “Teleferikle sıfırdan 535 metre rakımına çıkacağız. Yaklaşık 10 dakikalık seyahatle yolculuk sürecek. İki kabinli var gel sistemiyle çalışacak olan teleferik her kabinde 55 kişi kapasiteli saatte yaklaşık 250-300 kişiyi deniz seviyesinden Beşikdağı’na taşıyacağız. Proje yapılacak tesislerle birlikte 80-90 milyon TL’yi bulacak” dedi.

Öte yandan teleferiğin Mart 2018 tarihinde test sürüşlerinin başlaması ve hizmete girmesi planlanıyor.

Mehmet Bülent Alp