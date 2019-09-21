Karagöl Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
ANKARA (AA)- Güneşin doğuşu ve batışında oluşturduğu eşsiz manzara ve dokusuyla görenleri kendisine hayran bırakan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın güzelliklerini yerinde görmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.
Karagöl’e gelen vatandaşlar Tabiat Parkı’nda, piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, gölde kano, çadır ve karavan kampçılığı gibi aktiviteler de yapılabiliyor.
Tabiat parkı birçok canlı türüne ev sahipliği yaparken, çok sayıda ağaç türünü de içinde barındırıyor. Yaz aylarında günübirlik tatilcilerin ve kampçıların uğrak mekânlarından olan Karagöl kamp alanı, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçemiz tarihi, kültürü, doğası ve ulaşım imkânlarının kolaylığından dolayı misafirlerim bir numaralı tercih yeri burası." dedi.
İlçeye gezmeye gelen ziyaretçilerin daha eğlenceli ve hoşça zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Karagöl ve Tabiat parkını da ziyaret etmelerine imkan sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Kaplan, "İlçemizin yanı başında bulunan ve yer yer 1500-1600 rakımındaki Karagöl Tabiat parkı gerçekten çok güzel. 5 adet Bungalov evleriyle, yürüyüş alanlarıyla, bu güzelliği ilçemizin kültür turizmimize dahil ederek gelen misafirlerimizin memnuniyetini kazanmak ve ilçemizin kalkınmasını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.
-
Karagöl Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
-
AK Parti Kadın Kolları'ndan vatandaşlara aşure ikramı
-
Kibar Holding'in K-Team Genç Yetenek programına Stevie Awards'tan ödül
-
Niğde'de uyuşturucu operasyonu
-
“Titrek kavak ormanları” Erciyes'e nefes oluyor
-
Niğde'de “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinliği
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.