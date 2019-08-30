Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıkları
KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde 13-14 Eylül'de düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Karakeçili Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Veysel, şenlik hazırlıkları hakkında bilgi vererek, son yıllarda maddi imkansızlıklar ve terör olayları nedeniyle gerçekleştirilemeyen şenliği tekrar canlandırmak istediklerini söyledi.
İlçenin kültürel mirasını ön plana çıkarmak için göreve başladığından bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:
"Hazırlıklarımızı tamamladık. Ufak tefek eksikliklerimiz var ama kısa zamanda onları da çözümü kavuşturacağız. Sünnet, tiyatro, panel, mehteran gösterisi, halk oyunları, güreş, paraşüt gösterisi, halk ozanları, havai fişek gösterisi ve konserden oluşan yoğun bir programımız vardır. İnsanlar hata yapabilir, geçmişteki bütün hataları, eksiklikleri bir tarafa bırakmalıyız ve yeni bir sayfa açarak siyasetten uzak Karakeçili ruhunu ön plana çıkartarak şenliğimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmalıyız."
Toplantıya, Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu ve diğer yetkililer de katıldı.
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