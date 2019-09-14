Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği

KIRIKKALE (AA) – Karakeçili 25. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, son gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.

Karakeçili Stadı'nda devam eden etkinliklerde konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, bugün burada birlik ve beraberlik, kardeşlik ve kültürel değerlerin yaşatılması adına önemli bir günü hep beraber yaşadıklarını söyledi.

25. Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği'nin Karakeçili Aşireti ve Kırıkkale'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Sezer, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda buraları yurt yapan, Anadolu yapan, manevi ilhamlarıyla gergef gergef ören Allah dostu birçok insanın manevi mirası üzerinde bulunuyoruz. Aynı şekilde bugün 'Alperenlerin Serdarı' olarak bildiğimiz Ertuğrul Gazi'yi anıyoruz. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Biz bu güzel topraklara, bayrağa sevdalıyız. Her tarafı karış karış şehitlerin kanıyla sulanmış bu güzel Anadolu'ya sevdalıyız. Biz Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin çınarının yapraklarıyız ama bir taraftan da onun mirasını yaşatmak için büyük bir istek, aşk ve şevkle çalışmak zorundayız."

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de geçmişte olduğu gibi bugün de devletin içerisindeki bazı kripto unsurların, emniyetin, yargının ve milletin desteğiyle tek tek temizleneceğini aktardı.

Bugün dost olmaları gereken bir günü yaşadıklarını ifade eden Öztürk, "Bugün birlikte huzur ve güven içerisinde olmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz. Düşman düşmanlığını yapacaktır ama bizler, Türk milletinin asil evlatları olarak birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yumruk halinde hareket etmeliyiz. Düşmanın Türkler için bilmesi gereken bir özelliği var. Türkler, 'Ölürsem şehit olurum, kalırsam gazi' der. Türk milleti olarak dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir ise geçmişiyle gurur duydukları ilçe halkının hak ettikleri şekilde yaşamaları adına her türlü mücadeleyi verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Yağlı güreş müsabakaları, ok atma, halk oyunları gösterisi ve Yörük çadırları misafirlerin ilgi odağı oldu. Geleneksel şifalı pilav ikramının da yapıldığı şenlik, akşam düzenlenecek konserin ardından sona erecek.

Şenliğe, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Karakeçili Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.