Karakeçili Kaymakamı Şahin görevine başladı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine atanan Kaymakam Yunus Emre Şahin, görevine başladı.
İlçeye gelişinde kurum müdürleri ve muhtarlar tarafından karşılanan Şahin, makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti.
Anadolu'nun bu şirin ilçesinde göreve başladığını ifade eden Şahin, edindiği bilgilere göre geçmişi Kayı boyundan gelen Karakeçili'nin tarihi ve kültürel bir misyona sahip olduğunu dile getirdi.
Şahin, devletin kendilerine verdiği yetki ve görevler içerisinde vatandaşlara hizmet etmek için çalışacaklarını kaydetti.
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