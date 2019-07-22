Karakeçili'de kanser taraması başladı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 4 gün sürecek kanseri taraması başladı.
Gezici kanser tarama aracıyla Karakeçili Aile Hekimliği bahçesinde yapılan tarama hakkında bilgi veren Karakeçili Devlet Hastanesi Başhekimi uzman Dr. Feridun Karagöz, mobil kanser tarama aracıyla ilçede 4 gün kadın ve erkeklere yönelik kanser taraması yapılacağını söyledi.
Karagöz, 30-65 yaş arası kadınlarda HPV testi ve 40-69 yaş arası kadınlarda ise meme kanseri taramasının yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"50 yaş üstü erkeklerde ise kolon kanseri taraması gerçekleştirilmekte. Bu taramaların belirli periyotlarla yapılması gerekmektedir. Kanser vücudun bir organ veya dokusunda beliren bazı anormal hücrelerin kontrolsüz ve düzensiz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Kanser tarama uygulamalarıyla kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda tamamen iyileşme sağlanabilmekte ve daha az yan etkisi olan ilaçlar ve girişimler uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilmektedir. Kanserden korunmak için sigaranın kullanılmaması, fiziksel olarak aktif olunması, sağlıklı ve dengeli beslenilmesi gerekmektedir."
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