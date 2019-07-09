Karaman Belediyesi çalışmaları

KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı bölgelerinde yeşillendirme, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı gazetecilere yaptığı açıklamada daha yeşil ve yaşanılabilir bir Karaman için çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini söyledi.

Karaman'ın her noktasında yeşillendirme ve yeşili koruma çalışmalarını büyük bir özenle sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kalaycı şunları kaydetti:

"Yeşil alan sahalarını oluşturmaktan daha önemlisi bu alanları koruyup yaşatabilmektir. Karaman Belediyesi olarak yeşil alanların korunmasına, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte yeşil alan miktarını planlı bir şekilde daha da artırarak halkımızın huzur içinde dinlenebileceği, vakit geçirebileceği yeşiller içinde bir Karaman'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Ekipler çalışmalar kapsamında; Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki yeşil bantta yürüyüş ve yaya geçit yolları yenileme çalışması, Karaman – Konya yolu üzerindeki orta refüjde çapa, budama ve ilaçlama çalışması, Necmettin Erbakan Parkı'nda oturma banklarının, kamelyaların ve çöp kovalarının bakım ve boya çalışması, Türk Dünyası Kültür Parkı'nda yeşil alanların bakım ve onarım çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor."