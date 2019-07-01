Karaman Belediyesinde stratejik planlama eğitim semineri
KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi, idari birim personeline Stratejik Planlama Eğitim semineri düzenledi.
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, belediye meclis toplantı salonunda, belediye olarak personele yasal mevzuatlarda en iyi şekilde bilgilendirmek amacıyla eğitim seminerlerine önem verdiklerini belirtti.
Amaçlarının vatandaşların aldığı hizmet kalitesini en üst seviyeye getirmek olduğunu ifade eden Kalaycı, "Amacımız belediye personelinin vatandaşlara en iyi hizmeti götürmesini sağlamak istiyoruz. Bu eğitim semineriyle belediyenin hizmet kalitesini daha yükseğe çekerek vatandaş odaklı bir strateji planlıyoruz. Personelimize yönelik eğitimlerimiz devam edecek" dedi.
Konuşmaların ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden Doç. Dr. Sefa Usta'nın belediyelerde stratejik planlamanın önemi, stratejik planlama sürecinde yaşanan temel sorunlar ve sorunların çözümlenmesi konularında yapılması gerekenleri anlattı.
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