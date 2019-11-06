Karaman Belediyesinin yol ve kavşak çalışmaları

KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi, Siyahser Cami'si önündeki kavşakta başlattığı düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, konu yönelik yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirtti.

Başkan Kalaycı açıklamasının devamında Sakabaşı Mahallesinde, Siyahser Cami'si önünde bulunan kavşakta oluşabilecek kazaların önüne geçmek için döner kavşak çalışmasına gittiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Araç geçişlerinde sürekli karışıklık yaşanmasına neden olan kavşakta, Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzenleme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında daha önce üçgen şeklinde olan kavşak döner kavşak haline çevrilerek kontrollü ve güvenli hale getirildi. Ayrıca kavşakta yer alan kaldırım taşları kırmızı – beyaz renge boyandı, kavşak içinde deforme olan kısımlar da yeniden asfaltlandı. Kavşakta asfalt ve trafik yönlendirmeleri tamamlanmış olup peyzaj düzenlemesi de en kısa sürede yapılacak."