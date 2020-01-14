Karaman Valisi Meral sağlık kompleksini inceledi
KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Fahri Meral, inşaatı devam eden sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu.
Eski doğum hastanesinin bulunduğu arsa üzerinde inşaatı devam eden sağlık kompleksine gelen Meral, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toplam 11 bin 786 metrekare kapalı alana sahip ve 30 milyon 562 bin liraya mal olması planlanan sağlık kompleksinin, Karaman için çok önemli bir proje olduğunu belirten Meral, birçok sağlık birimini bünyesinde barındıracak olan kompleksin tamamlanmasıyla vatandaşlara daha iyi şartlarda ve kaliteli sağlık hizmeti verilebileceğini aktardı.
Çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Meral, sağlık kompleksinin 2020 yılı içerisinde faaliyete geçmesinin hedeflendiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında yapımına karar verilen ve tamamlandığında birçok sağlık birimini bir araya toplayacak olan sağlık kompleksinde; 20 Yataklı Gebe İzleme Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 4-5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, İl Ambulans Başhekimliği ve İlk Yardım Eğitim Merkezi bulunacak.
İncelemelere Vali Meral'in yanı sıra İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu ve AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan katıldı.
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