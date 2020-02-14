Karaman Valisi Meral'in ilkokul ziyareti
KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Fahri Meral, Mehmet Çavaş ilkokulunu ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Meral ziyarette, okul bahçesinde bulunan öğrencilerle sohbet etti.
Ziyaret sırasında okul müdürü Mustafa Doğan'dan öğrencilerin düzenlediği etkinlikler ve yürüttükleri projeler hakkında bilgi alan Vali Meral, daha sonra okul yöneticileri, öğretmenler, mahalle muhtarı ve okul aile birliği başkanının da katıldığı bir toplantı yaptı.
Meral, ziyaretinin sonunda öğrencilere derslerinde başarılar diledi.
Ziyarete, Vali Meral'in eşi Zehra Meral, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Osmangazi Mahallesi muhtarı Ramazan Kepir ve okul aile birliği başkanı Ayşe Etbaş eşlik etti.
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