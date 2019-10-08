Karaman'da Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı
KARAMAN (AA) – Karaman İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Vali Fahri Meral başkanlığında toplandı.
Vali Meral, valilik toplantı salonunda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının Afetlere Hazırlık Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.
Afet acil durumlarda müdahale faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için planlamanın son derece önemli olduğunu ifade eden Meral, kurul üyelerinin kurumlarınca Karaman Afet Müdahale Planı (KAMP) kapsamında, daima hazır bulunmasının yanı sıra afet ve acil durumlarda tüm kurumların personeli ile birlikte görev ve sorumlulukların farkında olmalarının önemli olduğunu kaydetti.
Toplantıya, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Gümrah ile koordinasyon kurulunun diğer üyeleri katıldı.
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