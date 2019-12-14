Karaman'da AK Parti teşkilatının 7. Olağan Kongre öncesi çalışmaları

KARAMAN (AA) – AK Parti Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç, 7. Olağan Kongre süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Tunç, parti il binasında düzenlediği toplantıda, kongre takviminin açıklanmasının ardından partililerle birlikte çalışmalara başladıklarını söyledi.

Merkeze bağlı 93 köyde delege seçimlerinin yapıldığını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Delege seçimlerimizi köylerimizde tamamladık. Karaman'a bağlı 56 mahallemizde delege seçimlerimiz tamamlanmış olacak. Kongre aşamalarından olan delege seçimleri demokratik ve şeffaf bir şekilde bundan önce nasıl yapılıyorsa bugünde aynı şekilde ve AK Parti üyelerinin bir şöleni olarak yapılmaktadır. Bu süreçler bizim açımızdan birlik beraberlik yenilenme tazelenme gücümüze güç katma anlamı taşımaktadır. Delege seçimleriyle başlayan bu süreç, ilçe kongresi, il kongresi ve büyük kongre ile hayırlısı ile tamamlanacaktır."

AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ise 7 Ekim tarihi itibariyle 7. Olağan Kongre sürecinin Genel Merkez tarafından başlatıldığını dile getirerek, "7 Ekim tarihinden sonra tüm Türkiye çapında yapılan hazırlıklar neticesinde Aralık ayı başından itibaren de delege seçim aşamasına geçtik. Tüm Türkiye'de delege seçimlerimiz tamamlanacak. Aralık ayının sonu Ocak ayının başı itibariyle de belde seçimlerimiz tamamlanacak. Karaman olarak bizim seçime gideceğimiz bir beldemiz var. Ermenek Güneyyurt beldemizde seçim yapacağız. Diğer beldelerimizde de beldelerde yönetim atama usulü ile gelecek." diye konuştu.

