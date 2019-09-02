Karaman'da alt ve üst yapı çalışmaları

KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentin daha yaşanabilir hale gelmesi için belediye ekiplerinin hafta sonları da çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

Kalaycı, yaptığı açıklamada, daha yaşanabilir bir Karaman hedefi doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren belediyenin hafta sonları da kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Daha önce belirlenen program ve vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok noktada asfalt, kaldırım, bordür, parke, peyzaj, bakım ve onarım çalışması yapıldığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için personelimiz ile birlikte hafta sonları da dahil çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altyapısı tamamlanmış bölgelerde asfalt ve kaldırım çalışması yaparken bozulmuş, tadilat isteyen yolları da elden geçirip yol çizgilerini yeniliyoruz. Trafiğin yoğun olduğu, sıkıntı ve tehlike arz eden noktalarda da kavşak ve orta refüj çalışması gerçekleştirdik. Belediyemizin tüm imkanlarıyla haftanın 7 günü seferber halindeyiz."