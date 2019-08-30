Karaman'da Antep fıstığı hasadı başladı

KARAMAN (AA) – Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Göksu havzasında bir ay sürecek Antep fıstığı hasadının başladığını bildirdi.

Merkeze bağlı Çukur köyünü ziyaret eden Bayram, üreticilerin sorunlarını dinlendi.

Karamanlı üreticiye gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirten Bayram, şunları kaydetti:

"İlçemiz, ürün çeşitliliği yönünden oldukça zengin. Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığı Karaman'da da yetişiyor. Bugün Çukur köyümüzde de hasat başladı. Bu yıl yaklaşık 45-50 ton civarı Antep fıstığı hasadı bekliyoruz. Köylülere ekonomik olarak büyük katkı sağlayan fıstığın kilosu şu anda 40-50 liradan alıcı buluyor. Eylül ayı sonuna kadar hasadın sürmesi bekleniyor." diye konuştu.