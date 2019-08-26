Karaman'da asfalt çalışmaları
KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentte devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Şehit Muhammed Yalçın Bulvarında başlatılan asfalt çalışmalarını inceleyen Kalaycı, yetkililerden bilgi aldı.
Kalaycı, yaptığı konuşmada, belediyenin kısıtlı bütçesine rağmen alt ve üst yapı çalışmalarında büyük yol kat ettiklerini belirtti.
Çalışmalara ihtiyaç duyulan bölgelere öncelik vererek gerçekleştirdiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Üniversite yolunun sonunu TOKİ'ler bölgesine bağlayan Şehit Muhammed Yalçın Bulvarında ekiplerimiz asfaltlama çalışmalarına başladılar. Daha önce bu bulvarda aydınlatma ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştı. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Çalışmalarımız devam edecek."
-
Karaman'da asfalt çalışmaları
-
Aksaray'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
-
Ford, Dünya Köpek Günü'nü “bakım salonuyla” kutluyor
-
Emine Bulut cinayeti
-
Boztepe Hasat Festivali yapıldı
-
Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.