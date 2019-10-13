Karaman'da Barış Pınarı Harekatı'na destek
KARAMAN (AA) – Karaman'da Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi esnafları ve Karaman Sokak70 Topluluğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bir araya geldi.
Sanayi içerisindeki 936. Sokakta bir araya gelen esnaflar, burada vatandaşlara yemek ikramında bulundu.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Mehmetçik için dualar edildi.
Sokak70 Topluluğu adına konuşan Cemal Gök, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiklerini söyledi.
Askerlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Gök, şunları kaydetti:
"Her şeyden önemlisi birlik beraberliğimiz önemlidir. Cephedeki asker için her zaman dua ediyoruz. Yaptığımız bu etkinlik ile Barış Pınarı Harekatı'na destek oluyoruz. Etkinliğimize 200 kişi katıldı. Herkese teşekkür ediyorum. Allah askerlerimizin ayağına taş değdirmesin."
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