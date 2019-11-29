Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
KARAMAN (AA) – Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi yaralandı.
Y.Y. (17) ile E.A. (17), Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde, Süleyman Atasever ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Atasever bıçakla yaralandı.
Atasever, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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